Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 2 Kişi Tedavi Altına Alındı
36 dakika önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri
'nin Kocasinan
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, H.Ç. (62) ve D.Ç. (20) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının haber vermesi üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.Ç. ve D.Ç., tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:47 Kaynak: İHA
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