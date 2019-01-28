Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
8 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Büyükbağ köyünde ikamet eden Sami K. (32), Melek K. (28),ve E.Y.K. (2), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişi daha sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
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