Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
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