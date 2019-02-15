Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1903 Sokak içerisinde ikamet eden Türkan Ö., Huriye Ö., Muhammet Ö., ve Kezban T., sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlendiklerini fark eden aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Huriye, Adıyaman, Güncel
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