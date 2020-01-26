Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde tek katlı evde yaşayan Tülay Baba (35), çocukları Ömer (13), Beren (2) ve Zahide Baba (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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