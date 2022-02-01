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Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

01.02.2022 04:38

Son dakika haberlerine göre Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldıKIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE -Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çerikli Kasabası Yerlikent Mahallesinde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı(79), Tuğba Bağcı(31), Recep Aslan Bağcı(13), Erdem Bağcı(5), Mürsel Doğruöz(56), Çiler Doğruöz(56), Demet Demirel(32), Eymen Said Demirel(5) ve Elif Yağmur Demirel(3), gece saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde evdeki 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Zehirlenen 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

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Çerikli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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