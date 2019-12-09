Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan baba Abdullah K.(45), anne Şerife K. ile çocukları Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K. zehirlendi. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 5 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.


Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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