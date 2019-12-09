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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan baba Abdullah K.(45), anne Şerife K. ile çocukları Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K. zehirlendi. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 5 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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