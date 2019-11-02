Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesindeki ikametlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen S.T. (14), M.T. (43), A.T. (39), F.T. (1), A.T. (17) ve K.T. (9) ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 6 kişinin tedavisi sürüyor. - KAYSERİ
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