Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesindeki ikametlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen S.T. (14), M.T. (43), A.T. (39), F.T. (1), A.T. (17) ve K.T. (9) ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 6 kişinin tedavisi sürüyor. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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