Üye Girişi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi

30.01.2022 14:24
Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri, bebeğin aynı ismi taşıdığı dayı tarafından teslim alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri, bebeğin aynı ismi taşıdığı dayı tarafından teslim alındı. Hastaneye kaldırılan baba ve 5 yaşındaki kızın ise tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca evlerine gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından adrese gelerek içeri giren polis ekipleri, anne ve 1 yaşındaki Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık çalışanları yaptıkları kontrolde anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.

Anne ve bebeği aileye teslim edildi

Cenazeler, bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından bebek ile aynı ismi taşıyan dayı Yasin Abaş tarafından teslim alındı. Cenazelerin Mardin'in Dara köyünde toprağa verileceği belirlendi.

Öte yandan hastanede tedavi altında bulunan 5 yaşındaki İkra'nın gözlerini açtığı, babanın ise henüz tepki vermediği öğrenildi. Baba ve kızın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Antalya, Polis, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika


Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi         
14:25
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05

Son Dakika Haberleri
14:22 Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı
14:21 Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam
14:19 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!
13:48 İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok
13:46 3 önemli konu gündemde! Gözler Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda
13:43 Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek
13:29 Esra Erol'un canlı yayında genç kız için söyledikleri, Hazal Kaya'yı çileden çıkardı: Sen kimsin, şov yapıyorsun
13:20 Ece Dizdar ve Hazal Kaya'dan Esra Erol'a tepki: Bunları ekranda görmek istemiyorum
13:22 Fenerbahçe, golcü adaylar listesine Haris Seferovic'i ekledi
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 14:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeğin cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement