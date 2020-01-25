Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü - Son Dakika
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesinde ikamet eden İkbal Kurt (39), karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarını 3 gün önce Kümperli Mahallesi'ndeki annesinin evine gönderdi.

Yalnız yaşayan kardeşinden haber alamayan ağabey Ahmet Kurt (41) ise eve gelip pencereden baktığında İkbal Kurt'un hareketsiz yattığını gördü. Komşularıyla birlikte kapıyı açan Kurt, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt'un cenazesi, otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü

Kahramanmaraş, Şekeroba, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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