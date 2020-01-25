Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba öldü - Son Dakika

112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Kurt'un cenazesi, otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalnız yaşayan kardeşinden haber alamayan ağabey Ahmet Kurt (41) ise eve gelip pencereden baktığında İkbal Kurt'un hareketsiz yattığını gördü. Komşularıyla birlikte kapıyı açan Kurt, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesinde ikamet eden İkbal Kurt (39), karne tatili nedeniyle eşi ve çocuklarını 3 gün önce Kümperli Mahallesi'ndeki annesinin evine gönderdi.

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