Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

6 saat önce

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü, System.String[]

Trabzon'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğdu Mahallesi Kayalık Türbe Sokağı'nda yaşayan Hasan (79) ve Seher Süer'den (72) haber alamayan yakınları, kontrol için eve geldi.

Çifti evde hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Süer çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmanın ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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