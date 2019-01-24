Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Genç Kurtarılamadı
52 dakika önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Meriç Alabaş (19) hayatını kaybetti.
ORDU'nun Ünye
ilçesinde banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Meriç
Alabaş (19) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu
Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde çalışan Meriç Alabaş, işten eve gelince banyoya girdi. Meriç Alabaş, uzun süre banyodan çıkmayınca ailesi merak etti. Banyo kapısını açan aile, Meriç Alabaş'ı baygın halde buldu. Baba Kemal Alabaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Meriç Alabaş'ı Ünye Devlet Hastanesi
'ne
kaldırdı. Banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Meriç Alabaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:15 Kaynak: DHA
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