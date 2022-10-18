Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

18.10.2022 18:54
Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Mahmut Karabay (52) ve eşi Rabia Karabay (46) kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Mahmut Karabay (52) ve eşi Rabia Karabay (46) kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Karabay çiftinin Fransa'da yaşadığı ve tatil için Elbistan'a geldikleri öğrenildi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Karabay ve eşi Rabia Karabay, dün Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak'taki evlerine gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı. Bugün Karabay'ın akrabaları eve gittiklerinde çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mahmut Karabay ile eşi Rabia Karabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Fransa'da yaşayan ve tatil için Elbistan'a gelen çiftin ölümüyle ilgili evde yapılan incelemede kombinin bacasının yerinden çıktığı ve çiftin de kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karabay çiftinin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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