Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlardan biri öldü, biri tedavi altına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlardan biri öldü, biri tedavi altına alındı.

Reşadiye Mahallesi Kurusırt mevkisindeki ahırlar bölgesinde çobanlık yapan Abdulaziz Muhammed Qurban (26) ile Abdulqani Abdulbaqi'den haber alamayan çiftlik sahipleri çobanların kaldığı lojmana gitti.

Çobanları hareketsiz halde bulan çiftlik sahiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Qurban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan ve Kangal Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Abdulbaqi'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çobanların, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü - SİVAS

Afganistan, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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