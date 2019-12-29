Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki öğrenci tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 üniversite öğrencisi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Demirciler ardı mahallesi 9.sokakta, aynı evde yaşayan S.A (22) ve G.E (26) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A ve G.E'yi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen 2 kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan öğrencilerinin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

(Onur Erden/İHA)