Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan Ali Uslu, annesinden haber alamayınca meraklanıp, evine gitti. Eve giren Ali Uslu, annesini yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durdu Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Durdu Uslu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.


Ali Uslu, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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