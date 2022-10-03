Olay, ilçeye bağlı Başaran Köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Emine Işık'tan(45) bir süredir haber alamayan yakınları geldikleri evin kapısını açamayınca çilingirden yardım istedi. Kısa süreli işlemin ardından açılan kapıdan eve giren vatandaşlar duman kokusuyla karşılaşıp Işık'ın hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Işık'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilirken, talihsiz kadının cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Emine Işık, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

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