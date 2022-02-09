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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi

09.02.2022 18:23
Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Nural Ünsal (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Nural Ünsal (57), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Seydikemer'in Kadıköy Mahallesi'nde oturan Nural ve Süllü Ünsal çiftine ulaşamayan yakınları, dün saat 14.30 sıralarında evlerine gitti. Çifti yataklarında hareketsiz halde bulan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Nural Ünsal'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ise Fethiye Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ünsal'ın durumun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Nural Ünsal'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ünsal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Seydikemer'in Çukurincir Mahallesi'ne getirildi. Sosyal kültürel alanda düzenlenen cenaze töreninin ardından Nural Ünsal'ın cenazesi ikindide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi
Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi
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Seydikemer, Kadıköy, Otopsi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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