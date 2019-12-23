Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kayseri'de bir okulun kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kayseri'de bir okulun kazan dairesinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen okul görevlisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçesi Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan bir okulda görevli Cemal Uzun, kazan dairesinde çalıştığı sırada karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yerde baygın halde yatan Uzun'u gören öğrenciler, durumu okul müdürüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzun, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sancaktepe, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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