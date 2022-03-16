Son dakika haberleri: Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaş yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaş yaşam savaşı veriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında ikamet eden Erkan Yakıcı (42), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Erkan Yakıcı, bir süre sonra yakınları tarafından hareketsiz halde bulununca durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yakıcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erkan Yakıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.