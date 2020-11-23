Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit yaşlı adamın ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Umutlu kırsal Mahallesi'nde yaşandı. 77 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin sabah evden çıkmadığını fark eden yakınları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde yatakta hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA