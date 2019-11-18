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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
6 saat önce
Olay yeri Evin içinden görüntüler Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Olay yeri
Evin içinden görüntüler
Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
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