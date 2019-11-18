Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

6 saat önce

Olay yeri Evin içinden görüntüler Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay yeri

Evin içinden görüntüler

Zehirlenmeye neden olan soba MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:32 Kaynak: AA
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Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
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