Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Kadın Öldü
26 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadın, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Adala
Mahallesi'nde yalnız yaşayan Emine Şengül'ün (90) evine gelen bakıcısı, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Dört çocuk annesi Şengül'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi
morguna, oradan da İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:43 Kaynak: AA
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