Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme
24 dakika önce
Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Pınarhisar
ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca
beldesindeki evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler M.Ç'yi evden çıkarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
M.Ç, götürüldüğü Pınarhisar Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:43 Kaynak: AA
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