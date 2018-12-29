Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme

24 dakika önce

Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme, System.String[]
Pınarhisar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Kaynarca beldesindeki evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler M.Ç'yi evden çıkarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

M.Ç, götürüldüğü Pınarhisar Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:43 Kaynak: AA

İtfaiye, Kaynarca, Pınarhisar, Güncel
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