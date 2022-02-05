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KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI PERİYODİK BACA TEMİZLİĞİ UYARISI - Son Dakika

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI PERİYODİK BACA TEMİZLİĞİ UYARISI

05.02.2022 12:40

TOKAT Belediyesi İtfaiye Çavuşu Duran Aktaş, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan karbon monoksit zehirlenmelerine genellikle tıkalı baca borularının neden olduğunu belirterek Soba boruları ve bacaların her 3 ayda bir periyodik olarak temizlenmesi gerekiyor.

TOKAT Belediyesi İtfaiye Çavuşu Duran Aktaş, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan karbon monoksit zehirlenmelerine genellikle tıkalı baca borularının neden olduğunu belirterek Soba boruları ve bacaların her 3 ayda bir periyodik olarak temizlenmesi gerekiyor. Kurum birikince dumanın gittiği delik küçülüyor, küçüldüğü zaman da duman geri teperek zehirlenmelere neden oluyor. dedi.

Tokat Belediyesi İtfaiye Çavuşu Duran Aktaş, soba kullanan vatandaşların kış mevsiminde yapılması gereken yangın ve karbon monoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için yapılması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Aktaş, zehirlenmelerin genellikle bacaların temizlenmediği için meydana geldiğini söyleyerek, Her kış girişinde bacalarını temizlettirilmesi gerekiyor. Kuşlar yuva yapabilir, kurum tıkayabilir. Sobaların yakış şekillerine de uyulması gerekiyor. Gündüzden yakılan sobalara akşamları ilave yapılmamalıdır. İlave sonucu ortaya çıkan dumanda rüzgar dumanın geri vurmasını sağlayarak zehirlenmelere sebep olabiliyor. dedi.

'BACALAR 3 AYDA BİR TEMİZLENMELİ'

Bacada biriken kurumun kömürden daha çok yanıcı olduğunu söyleyen Aktaş, Soba boruları ve bacalar her 3 ayda bir periyodik olarak temizlenmesi gerekiyor. Bilir kişiler tarafından temizlenmelidir. Baca yangınları sadece kendilerine zarar değil, diğer komşularına da zarar verebiliyor. Kurum birikince dumanın gittiği delik küçülüyor ve küçüldüğü zaman da duman içeri girecek zehirlenmeler meydana geliyor. Kurumda eğer yanarsa aşağı dökülüp evin yanmasına sebep olabiliyor. Kurum kömürden daha fazla yanıyor. diye konuştu.

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Tokat Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI PERİYODİK BACA TEMİZLİĞİ UYARISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI PERİYODİK BACA TEMİZLİĞİ UYARISI - Son Dakika
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