Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı yaşlıların evlerine duman dedektörü takıldı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı yaşlıların evlerine duman dedektörü taktırıldı.

Yeşilyurt Kaymakamlığınca karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla yalnız veya çift olarak yaşayan yaşlıların evlerine duman dedektörü taktırıldı.



Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 150 ailenin evine dedektör taktırıldığını söyledi.

Amaçlarının soba ile ısınan ailelerin karbonmonoksit zehirlenmerini erken fark etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Baytok, "Duman dedektörlerini sobanın olduğu yerlere yerleştiriyoruz, sobadan herhangi bir zehirli gaz çıktığında cihaz alarm veriyor ve verdiği alarmla içeride yatan kişileri uyandırıyor ve dolayısıyla onlar da tedbirlerini alıyorlar. İlk etapta 150 dedektör taktırdık. Ekiplerimiz inceleme ve araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç halinde yeni dedektörler alarak belirlenen ailelerimize dağıtımını ve montajını yapacağız." dedi.

Çırdak Mahallesi'nde evine duman dedektörü takılan Salice Sümer (81) ise yalnız yaşadığını, geceleri rüzgarlı havalarda korkarak yattığını, taktırılan duman dedektörleri sayesinde rahat yatabileceğini belirtti.