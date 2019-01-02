Karbonmonoksit Zehirlenmesi
22 dakika önce
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayalık Mahallesi 2435 Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Bakır ailesi, 112 Acil Servis
'i arayarak sobadan sızan gazdan etkilendikleri ihbarında bulundu.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan anne Emine ve baba Cumali ile çocukları Meryem
, Mehmet ve İrem Bakır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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