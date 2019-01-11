Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı.



Alınan bilgiye göre, Cengiz S. (49) ve eşi Kibra S. (48), sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini fark ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından çifti, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.



Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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