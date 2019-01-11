Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı.

Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz S. (49) ve eşi Kibra S. (48), sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini fark ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından çifti, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel
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