Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

29 dakika önce

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 8 Şubat Mahallesi'nde oturan Seydi Kılıç (60) ve eşi Hanım Kılıç'tan (56) uzun süre haber alamayan komşuları kapıyı kırıp içeri girdi.

Yerde hareketiz yatan çifti gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırılan cenazelerde yapılan ön otopside, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Polis, Gaziantep, Güncel
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