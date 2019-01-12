Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksitten Banyoda Ölüm

Karbonmonoksitten Banyoda Ölüm

1 saat önce

Gaziantep'te 42 yaşındaki Gülten Yıldız Banyo kazanından sızan Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te 42 yaşındaki Gülten Yıldız Banyo kazanından sızan Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Küllü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre duş almak için banyoya giren Gülten Yıldız (42) annesi tarafından baygın halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Yıldız'ın, banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Gülten Yıldız'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Yakınları, Gülten Yıldız'ın kalp hastası olduğunu, 1990 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini belirttiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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