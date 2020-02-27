Karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mengen ilçesinde yaşayan Yılmaz Somay (83) ve eşi Bahtiyar Somay (81) uyudukları sırada sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Uyanarak evdeki gaz kokusunu fark eden yaşlı çift komşularından yardım istedi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yılmaz ve Bahtiyar Somay'ı Mengen Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İlk müdahaleleri burada yapılan yaşlı çift daha sonra Ankara'ya sevk edildi.