Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi tedavi altına alındı.

Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldıkları evde baygın halde buldukları 4 kişiyi, ambulanslarla Kulu ve Cihanbeyli Devlet hastanelerine kaldırdı.

İlk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edilen yaralıların, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Afganistan, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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