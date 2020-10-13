Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

13.10.2020 09:43
Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, Halil Yeşil (60), Mustafa Yeşil (9), Fatma Yeşil (16), Mehmet Yeşil (13), Nadir Yeşil (24), Şemsi Yeşil(40) ve Şefak Yeşil (15) karbonmonoksitten zehirlendi.

Zehirlenen 6 kişi, 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Mustafa Yeşil, Fatma Yeşil, Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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