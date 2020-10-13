Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, Halil Yeşil (60), Mustafa Yeşil (9), Fatma Yeşil (16), Mehmet Yeşil (13), Nadir Yeşil (24), Şemsi Yeşil(40) ve Şefak Yeşil (15) karbonmonoksitten zehirlendi.
Zehirlenen 6 kişi, 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ
- Kaynak: İHA
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