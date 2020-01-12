Karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı öldü - Son Dakika
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Karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı öldü

7 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde yaşayan, bedensel ve zihinsel engelleri bulunduğu belirtilen anne Emine Akın (73), kızları Remziye (54), Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan'dan (32) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Evde 4 kişiyi baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine ve Remziye Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeliha Akın ile Ahmet İlhan'ın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan anne ve kızının cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı öldü

Ahmet İlhan, Adıyaman, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:15 Kaynak: AA
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