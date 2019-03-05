Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksitten Zehirlenerek Ölen Öğretmenin Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi

Karbonmonoksitten Zehirlenerek Ölen Öğretmenin Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi

55 dakika önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç'in (33) cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Karbonmonoksitten Zehirlenerek Ölen Öğretmenin Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi, System.String[]
Erzurum'un Karayazı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ücretli öğretmen Muhammet İslam Dinç'in (33) cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Karayazı ilçesinin Karabey Mahallesi'ndeki ilkokulda 2018'den beri ücretli sınıf öğretmenliği yapan Muhammet İslam Dinç, bugün sabah okula gitmeyince öğrenciler velilerine haber verdi. Öğretmenin kaldığı eve muhtarla birlikte giden köylüler, Dinç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine olay yeri inceleme ekibi evde araştırma yaptı. İlçe hastanesine kaldırılan ve bekar olduğu öğrenilen Muhammet İslam Dinç'in ilk belirlemelere göre sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirtildi. Dinç'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Karayazı Belediyesine ait cenaze aracıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Karayazı ilçe nüfusuna kayıtlı olan İlahiyat Fakültesi mezunu Dinç'in bugün defnedileceği bildirildi.

Taziye ve başsağlığı

Öte yandan Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Kurumuz bünyesinde Karabey İlkokulunda görev yapan öğretmenimiz Muhammet İslam Dinç, soba kapağının açık kalması ile uyku esnasında zehirlenerek vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:57 Kaynak: İHA

Karayazı, Adli Tıp, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:52:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksitten Zehirlenerek Ölen Öğretmenin Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]