"Karbonsuz kentler" için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bisiklet kullanımının ekolojik sisteme birçok katkısı olduğunu belirterek, karbonsuz çevre için bisiklet kullanımını artıracaklarını belirtti.

Şahin, AA muhabirine, ekonomiyi ekolojiye dönüştürmek gerektiğini ifade ederek, OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na katıldığını ve buradaki ilk gündem maddesinin de ekoloji olduğunu söyledi.

Özellikle salgın sürecinde bisiklet kullanımının arttığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bisiklet deyip geçmeyin, alternatif bir ulaşım aracı, alternatif bir ulaşım ağı oluşturuyor. Çünkü havayı, suyu toprağı kirletmiyor. Karbonsuz bir dünya için karbonsuz bir Türkiye için karbonsuz, yeşil bir Gaziantep için bisiklet yollarını daha fazla yapmamız ve bisiklete binmeyi daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Ulaşım master planında çıkan bisiklet ağını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Yeni açtığımız her yere mutlaka bisiklet yolları koyuyoruz. Daha da önemlisi yaptığımız her yarışmada bisiklet hediye ediyoruz. Çocuklarımız üniversiteden güzel bir sonuç alınca da bisiklet hediye ediyoruz. Bisiklet hediye ettiğimiz ve bisiklet yolunu tamamladığımız zaman, tesis alt yapısını teşvik ettiğimiz zaman gençlerde, her yaşta bisiklet kullanımını arttırmak istiyoruz."

"Bisiklet üst geçitleri sorununu konuşmak istiyoruz"

Şahin, bisikleti kentteki ulaşım ağının bir parçası haline getirdiklerini, Gaziantep'te tramvay istasyonlarına bisiklet terminalleri koyduklarını dile getirerek, "Bisikleti bir ulaşım ağı alternatifi olarak, tramvaydan inince bisiklet kullanıp, yeniden diğer terminale konulacağı alt yapıyı oluşturduk." dedi.

Bu konuda bilincin yükseldiğini, talebin olduğunu ancak istenilen düzeye henüz ulaşılamadığını aktaran Şahin, " Almanya'da gördüm, caddenin yarısı bisikletle geliyor. Bizim bunu görmemiz için daha çok insanın bisiklete binmesini teşvik etmemiz lazım. Onlarda şu anki en büyük gündem, bisiklet üst geçidi ve bisiklet otoparkları. Biz de o hale gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık ve AB teşvik ediyor

Şahin, Avrupa Birliğinin bu yıl karbonsuz ulaşım ağında da bisiklet ve bisiklet yolunu teşvik ettiğini ve projeleri desteklediğini vurgulayarak, yeni bisiklet yollarıyla ilgili projeler hazırladıklarını bildirdi.

Bisiklet yolu ve bisiklet kullanımını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteklediğini dile getiren Şahin, eldeki bu fırsatların kullanılması gerektiğini kaydetti.

Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep'te 1 milyon genç var. Gençlerimizin daha fazla bisiklete binmesini ve dumansız, karbonsuz temiz havayı hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğe hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Bisiklet kullanma artık yeni dünyada, yeşil ekonomide en önemli başlığımız. Bu başlığı güçlendirmeye devam edeceğiz."