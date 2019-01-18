Son Dakika Haberleri: Karda Aç Kalan Hayvanlar İçim Yem Bırakıldı

Karda Aç Kalan Hayvanlar İçim Yem Bırakıldı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karda Aç Kalan Hayvanlar İçim Yem Bırakıldı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı bin 200 rakımlı Sarı Çiçek Ormanları'nda yemleme çalışması yaptı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için saman, buğday, et ve kemik bırakıldı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık, "İlimiz karaca, kızıl geyik, kurt, boz ayı, vaşak, yaban domuzu gibi birçok yaban hayvanına yaşam ortamı sunmaktadır. Zor durumda kalan yaban hayvanlarını kaçak avlamak yerine toplumum her kesiminden hayatına destek olmalarını bekliyoruz. Bu kış mevsiminde tabiata yaklaşık 3 bin kilogram yem bıraktık. Yaban hayatı yemleme ve av koruma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Safranbolu, Yaban, Karabük, Güncel
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