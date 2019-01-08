Son Dakika Haberleri: Karda Aç Kalan Hayvanlara Yem Bıraktılar

Karda Aç Kalan Hayvanlara Yem Bıraktılar

56 dakika önce

Karda aç kalan hayvanlara yem bıraktılarBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kazdağlarında karda aç kalan hayvanlara ve bölgede çadırlarda kalan orman işçilerine yardım eli uzattı.

Karda aç kalan hayvanlara yem bıraktılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kazdağlarında karda aç kalan hayvanlara ve bölgede çadırlarda kalan orman işçilerine yardım eli uzattı.
Zabıta ve veterinerlik ekipleri Kazdağlarında kar sebebiyle yiyecek bulamayan ve aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sokak hayvanları için her gün 15 torba kuru mama bırakmaya başlandı. Kazdağlarında kuru mama dağıtımı hayvanların yoğun olarak bulunduğu 15 noktada kar yağışı boyunca devam edecek. Edremit Belediyesi ekipleri ayrıca Kazdağlarında çadırlarda kalan orman işçilerine de kumanya dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:03 Kaynak: İHA

Kar, Balıkesir, Edremit Belediyesi, Genel
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