Son Dakika Haberleri: Karda Aç Kalan Hayvanları Besliyor

Karda Aç Kalan Hayvanları Besliyor

1 saat önce

Karda aç kalan hayvanları besliyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle aç kalan kuşlar ve köpekleri vatandaşlar beslemeye çalışıyorBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle aç kalan kuşlar ve köpekleri vatandaşlar beslemeye çalışıyor.

Karda aç kalan hayvanları besliyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle aç kalan kuşlar ve köpekleri vatandaşlar beslemeye çalışıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle aç kalan kuşlar ve köpekleri vatandaşlar beslemeye çalışıyor.
Bingöl'de kar yağışının en çok etkili olduğu Karlıova ilçesinde son 15 günde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi aştı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü ilçede kar yağışından hayvanlar da olumsuz etkilendi. Kar ve tipi nedeniyle aç kalan kuşlar duvar kenarlarında tellere sığındı. İlçe sakinleri ise aç kaldığını düşündükleri kuşlar için belirli noktalara yem bıraktı. Vatandaşlar, sokakta gezen köpeklerin de aç kalmaması için zaman zaman belirli noktalara yiyecek bıraktı.
Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışını eğlenceye çevirenler de oldu. İlçede bir esnaf, kardan dinozor yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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