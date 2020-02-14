Karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

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Karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
Malatya'nın Yeşilyurt içesinde karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldıMalatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu öğretmenleri yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesine bulunan kuş yuvalarına ve bahçe duvarlarına yem bıraktılar.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
Malatya'nın Yeşilyurt içesinde karda aç kalan kuşlar için doğaya yem bırakıldı
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu öğretmenleri yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için okul bahçesine bulunan kuş yuvalarına ve bahçe duvarlarına yem bıraktılar.
Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Yasin Demirel yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının bu olumsuz hava şartlarında yaşamlarının zor olduğunu, bu duruma duyarsız kalmayarak kuş yuvalarına ve okul bahçesine yem bırakan Özgür Yücetaş ile Eyüp Alper isimli öğretmenlere teşekkür etti. - MALATYA
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