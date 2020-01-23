Karda aç kalan yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı - Son Dakika
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Karda aç kalan yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı

7 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakıldı.

Karda aç kalan yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından ormanlık alana yem bırakıldı.


Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ballıdağ Devlet Avlağında ormanlık alana yaban hayatı için yem bırakıldı. Sinop 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan yemleme çalışmasında 300 kilogram saman, 150 kilogram buğday, manav ve pazar yerinden toplanan 50 kilogram elma ile 40 kilogram lahana, Ballıdağ Devlet Avlağında bulunan muhtelif yerlere bırakıldı.


Zorlu kış aylarında yiyecek bulmada zorlanan yabani hayvanlar için yapılan yemleme çalışması sonucu ormanlık alanda yaşamını sürdüren yaban hayvanlarının korunması amaçlanıyor. Yemleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de ağır kış şartlarında da farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kastamonu, Sinop, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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