Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir vatandaş, karda aracın arkasına bağladığı tahta ile sörf yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler, Esenyurt Hadımköy yolunda kaydedildi. Bir vatandaş aracın arkasına bağladığı tahta parçasıyla karda sörf yaptı. Karda düşe kalka ilerleyen çılgın vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)