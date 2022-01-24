Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı - Son Dakika
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Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı

24.01.2022 08:31

Esenyurt'ta bir vatandaş, karda aracın arkasına bağladığı tahta ile sörf yaptı.

Esenyurt'ta bir vatandaş, karda aracın arkasına bağladığı tahta ile sörf yaptı. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler, Esenyurt Hadımköy yolunda kaydedildi. Bir vatandaş aracın arkasına bağladığı tahta parçasıyla karda sörf yaptı. Karda düşe kalka ilerleyen çılgın vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı
Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı
Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı
Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı
Karda aracın arkasına bağladığı tahtayla sörf yaptı

YORUMLAR
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Esenyurt, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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