Karda ayağı kayıp düşen kişi elindeki silahla yaralandı - Son Dakika

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Karda ayağı kayıp düşen kişi elindeki silahla yaralandı
6 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde karlı zeminde ayağı kayıp düşen kişi elindeki silahın ateş alması sonucu yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde karlı zeminde ayağı kayıp düşen kişi elindeki silahın ateş alması sonucu yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nde R.K. (18), Pınar mevkisinde dağda koyun otlatan çobanın yanına giderken karlı bölgede ayağı kayıp düştü.
R.K, düşerken elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ayak parmaklarından yaralandı.
Çevredekiler tarafından Yahyalı Devlet Hastahanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastahanesine sevk edildi.
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