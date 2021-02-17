Karda bile "drift" yapan sürücüler kamerada - Son Dakika

Megakentte etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza bürünürken, drift tutkunlarına da fırsat doğdu. Karda drift yapan sürücüler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Kar yağışı sonrası trafiğe çıkan bir sürücü E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiisi yanyolda bir başka sürücü ise Kemerburgaz'da cadde üzerinde otomobille drift yaptı. Karı fırsat bilen bir ATV sürücüsü ise sokakta drift yaptı. O anları kaydettiren sürücüler sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL