Karda Drift Keyfi
2 saat önce
Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı.
Tekirdağ
'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Tekirdağ'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Merkez
ilçe Süleymanpaşa
sahilinde karla kaplanan boş alan trafik magandalarının pisti haline geldi. Gece saatlerinde karla kaplanan alanı fırsat bilen bir kişi drift yapmaya başladı.
Faciadan kıl payı kurtuldu
Drift yapan araç sürücüsü, karla kaplı alanda dönüş yaptığı sırada önüne çıkan başka bir otomobili son anda fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Drift yapan aracın o anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:10 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı
Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık