Son Dakika Haberleri: Karda Drift Pahalıya Patladı

Karda Drift Pahalıya Patladı

20 dakika önce

Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, 60 gün süre ile aracı bağlanıp ehliyetine el konuldu.

Karda Drift Pahalıya Patladı, System.String[]
Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, 60 gün süre ile aracı bağlanıp ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, yağan kar sonrası saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan okullar bölgesine giden 58 TA 888 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.A., boş alanda aracı ile drift attı. Bu durumu tespit eden polis, sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uyguladı. Cezanın yanı sıra 60 gün süre ile sürücünün otomobili bağlanırken, ehliyetine de el konuldu. İdari işlem yapılmaması için uzun süre dil döken M.A.A., "Şurada geldim ve bir kez döndüm sadece" diyerek kendini savundu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:59 Kaynak: İHA

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