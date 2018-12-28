Son Dakika Haberleri: Karda Drift Pahalıya Patladı

Karda Drift Pahalıya Patladı

1 saat önce

Karda drift pahalıya patladı Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, aracı bağlanıp ehliyetine el konulduSİVAS - Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, 60 gün süre ile aracı bağlanıp ehliyetine...

Karda drift pahalıya patladı
Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, aracı bağlanıp ehliyetine el konuldu

SİVAS - Sivas'ta karda drift attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uygulanarak, 60 gün süre ile aracı bağlanıp ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgilere göre, yağan kar sonrası saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan okullar bölgesine giden 58 TA 888 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.A., boş alanda aracı ile drift attı. Bu durumu tespit eden polis, sürücüye 5 bin 245 TL para cezası uyguladı. Cezanın yanı sıra 60 gün süre ile sürücünün otomobili bağlanırken, ehliyetine de el konuldu. İdari işlem yapılmaması için uzun süre dil döken M.A.A., "Şurada geldim ve bir kez döndüm sadece" diyerek kendini savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

Sivas, Genel
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