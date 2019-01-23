Son Dakika Haberleri: Karda Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 9 Bin 46 TL Para Cezası

Karda Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 9 Bin 46 TL Para Cezası

2 saat önce

TOKAT'ta ailesine ait otomobille kar üzerinde drift yapan, polisi görünce de panik yapıp park halindeki bir otomobile çarpan ehliyetsiz sürücü B.G.'ye (17), 9 bin 46 TL para cezası kesildi.

Karda Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 9 Bin 46 TL Para Cezası, System.String[]
TOKAT'ta ailesine ait otomobille kar üzerinde drift yapan, polisi görünce de panik yapıp park halindeki bir otomobile çarpan ehliyetsiz sürücü B.G.'ye (17), 9 bin 46 TL para cezası kesildi. Kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Tokat kent merkezindeki Şeyhi Şirvani Sokak'ta gece yarısı ailesine ait 60 AAN 330 plakalı otomobil ile gezmeye çıkan B.G., karla kaplı caddede drift yapmaya başladı. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekibi ile karşılaştı. Panik yapan sürücü, park halindeki bir otomobile çarptı.

Polis, B.G.'ye 'trafiği tehlikeye sokmak'tan 5 bin 10 TL, 'sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak'tan 4 bin 36 TL olmak üzere toplam 9 bin 46 TL para cezası kesti.  Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

Tokat, 3. Sayfa
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