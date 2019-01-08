Son Dakika Haberleri: Karda "Drift" Yapan Sürücülere Para Cezası

Karda "Drift" Yapan Sürücülere Para Cezası

1 saat önce

Elazığ'da karda araçlarıyla "drift" yapan 3 sürücüye 15 bin lira para cezası uygulandı.

Karda
Elazığ'da karda araçlarıyla "drift" yapan 3 sürücüye 15 bin lira para cezası uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balakgazi Meydanı'nda gece 3 sürücünün araçlarıyla drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edildi.

Ekipler, drift yaparak trafikte tehlike oluşturan iki otomobil ve bir minibüs sürücüsüne 5'er bin lira para cezası uyguladı.


Ayrıca 2 ay sürücü belgelerine el konuldu, araçlar 2 ay trafikten men edildi.


Ceza uygulanan araçlar yedi emin parkına çekildi.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Balakgazi Meydanı'na gelen bir otomobilin daha sonra ise bir otomobil ile bir minibüsün sürücüsünün karla kaplı yolda drift attığı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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