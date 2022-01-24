KARDA DRİFT YAPTILAR - Son Dakika

İSTANBUL'da bazı sürücüler kar ve buz üstünde drift yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı kentin genelini etkisi altına aldı. Buz tutan yollarda sürücüler zor anlar yaşandı. Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde ise bir sürücü, caddede otomobiliyle drift yaptı. Yolu kapatıp drift yapan sürücüye, çevredeki vatandaşlar alkışlayarak tepki verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da da bir sürücü boş bulduğu otoparkta drift yapmaya başladı. Bayrampaşa'da ise bir kişi, boş sokakta cipiyle drift yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.